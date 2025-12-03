 
Air Jordan 男子羽绒夹克 - 帆白

Air Jordan

男子羽绒夹克

29% 折让

当气温开始骤降时，是时候穿上夹克御寒了。Air Jordan 男子羽绒夹克采用整版图案设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典海报，并采用羽绒填充物，舒适保暖。即刻上身，畅享温暖舒适感受。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV0630-133

Air Jordan

29% 折让

当气温开始骤降时，是时候穿上夹克御寒了。Air Jordan 男子羽绒夹克采用整版图案设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典海报，并采用羽绒填充物，舒适保暖。即刻上身，畅享温暖舒适感受。

其他细节

  • 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量
  • 下摆搭配弹性抽绳和栓扣，可束紧御寒

产品细节

  • 面料/里料/镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：254 克（L码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV0630-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。