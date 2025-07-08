Air Jordan
男子长裤
24% 折让
想要一款由优质面料打造的日常基本装备？ 那一定是 Air Jordan 男子长裤。 该长裤采用宽松版型与厚实牛仔布面料，经久耐穿且富有结构感。 纽扣门襟，塑就传统外观；后腰品牌标志贴片搭配金属 Jumpman 标志，增添奢华风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF9292-010
其他细节
- 厚实牛仔布经久耐穿且富有结构感，呈现挺括外观
- 整版水洗设计，呈现做旧效果
- 纽扣门襟搭配腰带环，塑就传统外观
产品细节
- 100% 棉
- 正面和背面口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
