 
Air Jordan 男子防风拒水运动夹克 - 灰黑

Air Jordan

男子防风拒水运动夹克

40% 折让

经典运动风范，融合 Jordan 传奇魅力。Air Jordan 男子防风拒水运动夹克采用易于叠搭的宽松版型，塑就轻盈舒适的穿着体验。精致细节设计，彰显 Jumpman 传奇风尚。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： HV0082-045

Air Jordan

40% 折让

经典运动风范，融合 Jordan 传奇魅力。Air Jordan 男子防风拒水运动夹克采用易于叠搭的宽松版型，塑就轻盈舒适的穿着体验。精致细节设计，彰显 Jumpman 传奇风尚。

其他细节

梭织面料质感顺滑，轻盈耐穿两个侧边口袋，便于快速收纳物品

产品细节

  • 大身面料/口袋（手背侧）：100% 锦纶。背后面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： HV0082-045

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。