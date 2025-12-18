 
Air Jordan 男子防风拒水运动裤 - 浅烟灰/传奇中褐

Air Jordan

男子防风拒水运动裤

浅烟灰/传奇中褐
灰黑

Air Jordan 男子防风拒水运动裤采用经典设计，为舒适复古运动风带来精致格调。 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。


  • 显示颜色： 浅烟灰/传奇中褐
  • 款式： HV0084-077

Air Jordan

其他细节

  • 背面和侧边配有口袋，提供多种储物选择
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造恰到好处的贴合感

产品细节

  • 大身面料/侧边口袋/后侧口袋包（手背侧）：100% 锦纶。背后面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
