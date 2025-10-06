 
Air Jordan 1 大童贴片T恤 - 白色

Air Jordan 1

大童贴片T恤

48% 折让

Air Jordan 1 大童贴片T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，饰有小号运动鞋贴片，可轻松搭配你的 AJ1 鞋款。落肩衣袖，休闲舒适；圆领设计，缔造舒适穿着体验；经典版型营造充裕活动空间，助力自如畅动。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HF2321-100

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。