Air Jordan 1
大童贴片T恤
48% 折让
Air Jordan 1 大童贴片T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，饰有小号运动鞋贴片，可轻松搭配你的 AJ1 鞋款。落肩衣袖，休闲舒适；圆领设计，缔造舒适穿着体验；经典版型营造充裕活动空间，助力自如畅动。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF2321-100
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
