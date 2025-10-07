 
Air Jordan 1 Brooklyn Low Jordan 小钢镚女子运动鞋 - 白色/金属银

30% 折让
白色/金属银
黑/白色/金属黑
帆白/麻黄/金属银
粉紫/金属银

Air Jordan 1 Brooklyn Low Jordan 小钢镚女子运动鞋采用奢华皮革结合厚实鞋底，带来出众个性风范。外底融入加大凸起纹路，巧搭 Nike Air 缓震配置，塑就出众支撑的迈步体验。后跟模压 Jumpman 图案，彰显经典篮球风范。


  • 显示颜色： 白色/金属银
  • 款式： HF3184-100

Air Jordan 1 Brooklyn Low

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众外观和质感
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，缔造支撑力出众的柔软缓震性能
  • 鞋头采用打孔设计，为双足带来透气效果
  • 加高橡胶外底，缔造非凡舒适感受

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。