 
Air Jordan 1 Elevate Low 女子厚底增高运动鞋缓震皮面板鞋 - 水蓝/白色/水蓝

Air Jordan 1 Elevate Low

女子厚底增高运动鞋缓震皮面板鞋

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

彰显不凡格调，轻松驾驭多种场合Air Jordan 1 Elevate Low 女子运动鞋采用匠心低帮版型，巧搭厚实鞋底，焕新演绎经典元年款外观。Air 缓震配置带来出众缓震效果，结合利落皮革材质，增添穿搭趣味。


  • 显示颜色： 水蓝/白色/水蓝
  • 款式： DH7004-003

其他细节

  • 皮革材质，带来结构化质感和优质外观
  • 后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验
  • 厚实泡绵缓震配置，增加高度，舒适非凡

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
