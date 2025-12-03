Air Jordan 1 Elevate Low
女子厚底增高运动鞋缓震皮面板鞋
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
彰显不凡格调，轻松驾驭多种场合Air Jordan 1 Elevate Low 女子运动鞋采用匠心低帮版型，巧搭厚实鞋底，焕新演绎经典元年款外观。Air 缓震配置带来出众缓震效果，结合利落皮革材质，增添穿搭趣味。
- 显示颜色： 水蓝/白色/水蓝
- 款式： DH7004-003
其他细节
- 皮革材质，带来结构化质感和优质外观
- 后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验
- 厚实泡绵缓震配置，增加高度，舒适非凡
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
