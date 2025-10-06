 
Air Jordan 1 High OG "Black and Muslin" 大童运动鞋 - 黑/棉布白/黑

Air Jordan 1 High OG "Black and Muslin"

大童运动鞋

黑/棉布白/黑
白色/浅灰/深宝蓝/黑

表达真我需要勇气， 因为展现真实会显露脆弱。 经典的 AJ1 向来毫不掩饰，每一针脚、每一层覆面、每一处细节都坦率呈现。 Air Jordan 1 High OG "Black and Muslin" 大童运动鞋看似普通，却将内在的活力与能量隐藏于光滑的黑色皮革鞋面之下。 当时机成熟，浸透色彩的拼接设计便会逐渐显露，绽放其饱满而绚烂的真我本色。


  • 显示颜色： 黑/棉布白/黑
  • 款式： FD1437-002

Air Jordan 1 High OG "Black and Muslin"

其他细节

  • 皮革材质，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 硬质橡胶外底，提供强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 橡胶抓地设计
  • 泡绵中底
