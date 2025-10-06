表达真我需要勇气， 因为展现真实会显露脆弱。 经典的 AJ1 向来毫不掩饰，每一针脚、每一层覆面、每一处细节都坦率呈现。 Air Jordan 1 High OG "Black and Muslin" 大童运动鞋看似普通，却将内在的活力与能量隐藏于光滑的黑色皮革鞋面之下。 当时机成熟，浸透色彩的拼接设计便会逐渐显露，绽放其饱满而绚烂的真我本色。

显示颜色： 黑/棉布白/黑

款式： FD1437-002