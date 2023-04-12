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      Air Jordan 1 High Zip

      女子运动鞋

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      Air Jordan 1 High Zip 女子运动鞋从空中飞人伤愈后非凡的季后赛战靴中汲取设计灵感，巧妙融合 Air Jordan I 与 Air Jordan II 的设计元素，实现非凡舒适感和经典运动风范。

      • 显示颜色： 白色/大学红/白色
      • 款式： AQ3742-116

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