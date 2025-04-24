Air Jordan 1 Low

¥849

Air Jordan 1 Low 男子运动鞋经焕新演绎，为中性配色设计注入活力。 优质顺滑皮革结合经典 Nike Air 缓震配置，缔造 Jordan 一如既往的出众品质和舒适脚感。

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