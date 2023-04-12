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      Air Jordan 1 Low (GS)

      大童运动童鞋

      ¥599

      松绿/白色/黑
      黑/白色
      浅烟灰/白色/黑/健身红
      健身红/白色/黑
      白色/深宝蓝/激光橙/小径红
      白色/黑
      白色/海星橙/黑
      白色/神秘绿/透明粉/黑
      皇家蓝/白色/黑/橘皮黄

      经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low (GS) 大童运动童鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你舒适畅动。

      • 显示颜色： 松绿/白色/黑
      • 款式： 553560-301

      尺寸与尺码

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      本产品不参加任何优惠活动

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