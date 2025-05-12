Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
¥429¥74942% 折让
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用顺滑皮革和匠心装饰，与你的造型相得益彰，经典百搭。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/芬蓝/黑
- 款式： HV5973-101
Air Jordan 1 Low
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Air Jordan 1 Low 大童运动鞋采用顺滑皮革和匠心装饰，与你的造型相得益彰，经典百搭。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出色耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 山峰白/山峰白/芬蓝/黑
- 款式： HV5973-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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