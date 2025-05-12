Air Jordan 1 Low
女子复古运动鞋刺绣板鞋
¥489¥84942% 折让
售罄：此配色当前无货
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 古棕色/白色/古棕色
- 款式： DC0774-202
Air Jordan 1 Low
¥489¥84942% 折让
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
出众材料
此低帮鞋款融入优质材料，打造出众鞋面。
内置 Air
后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款。
经典装饰
后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰。
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制 Swoosh 设计
- 鞋头打孔设计
- 泡绵中底
- 橡胶抓地设计
- 显示颜色： 古棕色/白色/古棕色
- 款式： DC0774-202
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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