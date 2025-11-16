 
Air Jordan 1 Low 女子运动鞋刺绣板鞋 - 孔雀绿/爆炸粉/椰奶色/冷杉绿

Air Jordan 1 Low

女子运动鞋刺绣板鞋

15% 折让
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Nike Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。


  • 显示颜色： 孔雀绿/爆炸粉/椰奶色/冷杉绿
  • 款式： DC0774-300

出众材料

此低帮鞋款融入优质材料，打造出众鞋面。

内置 Air

后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款。

经典装饰

后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰。

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾设计
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶抓地设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品 003 配色的中底有黑色斑点图案与全白两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。