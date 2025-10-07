Air Jordan 1 Low
女子运动鞋刺绣板鞋
18% 折让
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。
- 显示颜色： 帆白/浅茜草根褐/淡象牙白/茜草根褐
- 款式： DC0774-180
出众材料
此低帮鞋款融入优质材料，打造出众鞋面。
内置 Air
后跟内嵌式 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款。
经典装饰
后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰。
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制 Swoosh 设计
- 鞋头打孔设计
- 泡绵中底
- 橡胶抓地设计
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品 003 配色的中底有黑色斑点图案与全白两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
