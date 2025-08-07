 
Air Jordan 1 Low 女子运动鞋 - 白色/白色/柔粉/矿石灰

Air Jordan 1 Low

女子运动鞋

常青潮鞋不过时，总能穿出新鲜感。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋是 Jordan 历代鞋款中的一大力作，采用优质材料结合经典版型，舒适百搭，经久耐穿。后跟巧搭精致蕾丝，结合 Nike Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。


  • 显示颜色： 白色/白色/柔粉/矿石灰
  • 款式： IB8859-101

Air Jordan 1 Low

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿；蕾丝装饰塑就经典外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，满足日常所需

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

