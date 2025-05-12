 

Air Jordan 1 Low

女子运动鞋

¥759¥84910% 折让

时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。


  • 显示颜色： 白色/铝蓝/狼灰
  • 款式： DC0774-105

Air Jordan 1 Low

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时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

出众材料

此低帮鞋款融入皮革和合成材质，打造出众鞋面。

内置 Air

后跟内嵌式 Air 缓震配置，打造轻盈缓震性能，塑就经典挚爱鞋款。

经典装饰

后跟 Wings 标志和鞋舌 Jumpman 标志，为鞋款增添经典细节装饰。

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶抓地设计
  • 显示颜色： 白色/铝蓝/狼灰
  • 款式： DC0774-105

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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