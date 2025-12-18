Air Jordan 1 Low
女子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
常青潮鞋不过时，总能穿出新鲜感。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋是 Jordan 历代鞋款中的一大力作，采用优质材料结合经典版型，舒适百搭，经久耐穿。后跟巧搭精致蕾丝，结合 Nike Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。
- 显示颜色： 白色/白色/柔粉/矿石灰
- 款式： IB8859-101
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，经久耐穿；蕾丝装饰塑就经典外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，满足日常所需
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
