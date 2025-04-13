Air Jordan 1 Low

女子运动鞋

¥849

常青潮鞋不过时，总能穿出新鲜感。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋是 Jordan 历代鞋款中的一大力作，采用优质材料结合经典版型，舒适百搭，经久耐穿。后跟巧搭精致蕾丝，结合 Nike Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。

  • 显示颜色： 白色/白色/柔粉/矿石灰
  • 款式： IB8859-101

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