Air Jordan 1 Low
女子运动鞋
18% 折让
时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋承袭 Jordan 设计精髓，同时兼顾舒适脚感。
- 显示颜色： 帆白/灰黑/浅烟灰/珍珠灰
- 款式： IH7323-100
其他细节
- 天然皮革设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 鞋头打孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
