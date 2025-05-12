Air Jordan 1 Low
女子运动鞋
¥689¥84918% 折让
想要畅享舒适体验吗？Air Jordan 1 Low 女子运动鞋正是你的理想选择。承袭元年款篮球鞋的出众外观，同时具备轻盈度和时尚感。潮鞋上脚，轻松搭配多种造型，说走就走。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DV0990-111
Air Jordan 1 Low
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其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 天然皮革与合成材质巧妙组合，轻盈耐穿，塑就出众贴合感。
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 缝制耐克勾标志
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DV0990-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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