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      Air Jordan 1 Low

      男子经典复古运动鞋

      ¥799

      白色/浅骨色/复古苔绿/橙红
      白色/白色/白金色
      黑/健身红/白色/闪烁绿
      白色/健身红/黑
      白色/神秘绿/黑

      Air Jordan 1 Low 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。此款运动鞋采用经典设计，舒适百搭，助你彰显出众风采。

      • 显示颜色： 白色/浅骨色/复古苔绿/橙红
      • 款式： 553558-121

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