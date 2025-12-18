Air Jordan 1 Low
男子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 珍珠灰/帆白/泡沫薄荷绿/灰黑
- 款式： IH7319-001
其他细节
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软复古外观
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
