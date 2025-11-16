Air Jordan 1 Low
男子运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low 男子运动鞋经焕新演绎，为中性配色设计注入活力。优质顺滑皮革结合经典 Nike Air 缓震配置，缔造 Jordan 一如既往的出众品质和舒适脚感。
- 显示颜色： 煤黑/帆白/麻黄
- 款式： IH0649-021
其他细节
- Nike Air 技术，在迈步时带来回弹缓震体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
