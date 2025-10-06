Air Jordan 1 Low 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。