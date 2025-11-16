Air Jordan 1 Low 男子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。

该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。