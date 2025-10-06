Air Jordan 1 Low G
男子高尔夫球鞋缓震抓地
从发球到最后一推，缔造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 男子高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你自在畅动。
- 显示颜色： 白色/幻影灰白/荧光黄/黑
- 款式： DD9315-108
经典再现
优质材料结合醒目设计，再现经典外观。
Air 缓震
后跟加入内嵌式 Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。
传统风范，强劲抓地
一体式抓地底纹基于元年款外底设计，为前足添加圆形支点。
产品细节
更多信息
