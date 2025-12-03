Air Jordan 1 Low G
15% 折让
从发球到之后的推杆，打造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。
- 显示颜色： 白色/爱琴海风暴蓝/白色/军械深海蓝
- 款式： DD9315-115
经典再现
优质材料结合醒目设计，再现经典外观。
Air 缓震技术
后跟加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，缔造缓震迈步体验。
传统风范，强劲抓地
一体式抓地底纹基于元年款外底设计，为前足添加圆形支点。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
