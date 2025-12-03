从发球到之后的推杆，打造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。

从发球到之后的推杆，打造非凡表现。Air Jordan 1 Low G 高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。足底搭载 Nike Air 缓震配置，结合后跟 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适迈步。

该产品 108 配色的鞋垫图案因批次不同其式样有所不同。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

