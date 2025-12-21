Air Jordan 1 Low Method of Make
Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。
- 显示颜色： 铝蓝/铝蓝
- 款式： HF3969-400
其他细节
- 织物鞋面，塑就丝滑触感和优质外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，带来轻盈缓震性能
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 经典鞋带
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
