女子运动鞋面包鞋

35% 折让
铝蓝/铝蓝
中橄榄绿/中橄榄绿

售罄：

此配色当前无货

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。


  • 显示颜色： 铝蓝/铝蓝
  • 款式： HF3969-400

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。

其他细节

  • 织物鞋面，塑就丝滑触感和优质外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，带来轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 经典鞋带
