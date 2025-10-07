 
Air Jordan 1 Low Method of Make 小金钩女子运动鞋 - 黑/金属色

Air Jordan 1 Low Method of Make

小金钩女子运动鞋

24% 折让

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的匠心鞋款，助你彰显非凡型格。 鞋舌、鞋带到外底均采用同色调设计。 大号皮革缝制细节和简约金属色元素，塑就出众质感。


  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： FN5032-007

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造轻盈回弹的缓震体验
  • 硬质橡胶外底，铸就强劲抓地力，堪称日常佳选
  • 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 金属色耐克勾勾标志
  • 经典鞋带
