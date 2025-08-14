Air Jordan 1 Low OG "Obsidian"
大童运动鞋
10% 折让
Air Jordan 1 Low OG "Obsidian" 大童运动鞋焕新演绎经典风格。该鞋款融入经典细节，将舒适脚感与运动鞋文化中传奇杰作的经典风格巧妙糅合。
- 显示颜色： 黑曜石色/帆白/大学蓝
- 款式： CZ0858-400
其他细节
- 内嵌式 Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
- 皮革鞋面，轻盈耐穿
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋头打孔设计
- 泡绵中底
- 橡胶抓地设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
