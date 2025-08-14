 
Air Jordan 1 Low OG "Obsidian" 大童运动鞋 - 黑曜石色/帆白/大学蓝

大童运动鞋

Air Jordan 1 Low OG "Obsidian" 大童运动鞋焕新演绎经典风格。该鞋款融入经典细节，将舒适脚感与运动鞋文化中传奇杰作的经典风格巧妙糅合。


  • 显示颜色： 黑曜石色/帆白/大学蓝
  • 款式： CZ0858-400

经典风范

其他细节

  • 内嵌式 Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
  • 皮革鞋面，轻盈耐穿

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋头打孔设计
  • 泡绵中底
  • 橡胶抓地设计
