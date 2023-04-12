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      Air Jordan 1 Low SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥599

      该版本 Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋以甜美风格演绎经典设计，融入灵感源自冰淇淋甜筒的精彩细节。柔和色调、融化效果图案和华夫格仿甜筒装饰，赋予经典运动鞋以全新魅力。

      • 显示颜色： 剔透白粉/白色/透明粉/淡香草黄
      • 款式： CW7104-601

      尺寸与尺码

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