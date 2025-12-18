 
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋 - 芝麻棕/火焰红/白色/黑

Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用匠心设计，旨在致敬人气掌上美食：披萨！顺滑耐穿皮革，助力孩子尽情畅玩；从淋满酱汁的诱人披萨切片汲取灵感，塑就大胆吸睛设计。出众风范，令人心生垂涎之意。


  • 显示颜色： 芝麻棕/火焰红/白色/黑
  • 款式： HQ2016-200

Air Jordan 1 Low SE

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，塑造出众轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟和鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

