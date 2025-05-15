Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
¥699
传奇配色，成就经典。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋集优质材料、轻盈结构、经典品牌标志等人气元素于一体。
- 显示颜色： 白色/龙虾红/帆白/沙丘红
- 款式： FJ3465-160
Air Jordan 1 Low SE
¥699
传奇配色，成就经典。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋集优质材料、轻盈结构、经典品牌标志等人气元素于一体。
其他细节
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈的回弹缓震性能
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志后跟饰有 Wings 标志鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/龙虾红/帆白/沙丘红
- 款式： FJ3465-160
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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