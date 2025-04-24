Air Jordan 1 Low SE

¥699

穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，点燃夏日活力。 天然皮革塑就出众外观和质感，即便在阴天也能让你型格满满。

其他细节 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

柔软泡绵中底，带来轻盈缓震性能

橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节 经典鞋带

后跟饰有 Wings 标志

鞋舌饰有 Jumpman 标志

显示颜色： 冰川蓝/山峰白/冰番石榴色/海玻璃色

款式： HJ5971-400