 

Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥479¥69931% 折让
售罄：此配色当前无货

传奇配色，成就经典。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋集优质材料、轻盈结构、经典品牌标志等人气元素于一体。


  • 显示颜色： 白色/龙虾红/帆白/沙丘红
  • 款式： FJ3465-160

Air Jordan 1 Low SE

¥479¥69931% 折让

传奇配色，成就经典。Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋集优质材料、轻盈结构、经典品牌标志等人气元素于一体。

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈的回弹缓震性能
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节

  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志后跟饰有 Wings 标志鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/龙虾红/帆白/沙丘红
  • 款式： FJ3465-160

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