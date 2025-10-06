Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
18% 折让
该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用匠心打造，尽显时尚风范。利落皮革和结实牛仔布搭配醒目粉色和亮片耐克勾标志，塑就趣味风范，适合日常穿着。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色/霞光粉
- 款式： HQ2001-400
其他细节
- 天然皮革与织物组合设计，缔造出色耐穿性和支撑效果
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
