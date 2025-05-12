Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
¥479¥69931% 折让
穿上特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，型潮出街。新颖撞色设计，为鞋款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造不凡外观。同时鞋款沿袭柔软加垫鞋口、舒适 Nike Air 缓震配置等经典元素，定能如孩子所愿。
- 显示颜色： 白色/传奇蓝
- 款式： FZ3929-114
Air Jordan 1 Low SE
¥479¥69931% 折让
穿上特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，型潮出街。新颖撞色设计，为鞋款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造不凡外观。同时鞋款沿袭柔软加垫鞋口、舒适 Nike Air 缓震配置等经典元素，定能如孩子所愿。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有刺绣 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/传奇蓝
- 款式： FZ3929-114
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。