Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
34% 折让
穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋，为非凡型格增添亮眼风采。 皮革覆面，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 白色/黑/冰葡萄紫
- 款式： HJ5910-105
其他细节
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/黑/冰葡萄紫
- 款式： HJ5910-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
