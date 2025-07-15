 
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋 - 旧蓝/橡皮浅褐/帆白/白色

Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥899
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时尚有型，设计新颖。 该特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简约经典外观，缔造非凡舒适脚感。 优质材质打造经典款型，即刻上脚，型潮街头。


  • 显示颜色： 旧蓝/橡皮浅褐/帆白/白色
  • 款式： HQ2004-400

Air Jordan 1 Low SE

¥899

时尚有型，设计新颖。 该特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简约经典外观，缔造非凡舒适脚感。 优质材质打造经典款型，即刻上脚，型潮街头。

其他细节

  • 可拆卸“J”字形坠饰，让你的造型玩出花样
  • 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 旧蓝/橡皮浅褐/帆白/白色
  • 款式： HQ2004-400

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