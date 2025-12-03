Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
34% 折让
穿上特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋，彰显复古学院风范。 可拆卸刺绣装饰、奶白色中底结合网眼布鞋舌，为你的造型增添复古风范。
- 显示颜色： 煤黑/帆白/明亮绿
- 款式： HQ3009-003
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
