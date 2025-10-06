Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
18% 折让
时尚有型，设计新颖。该特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简约经典外观，缔造非凡舒适脚感。优质材质打造经典款型，即刻上脚，型潮街头。
- 显示颜色： 旧蓝/橡皮浅褐/帆白/白色
- 款式： HQ2004-400
Air Jordan 1 Low SE
18% 折让
时尚有型，设计新颖。该特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简约经典外观，缔造非凡舒适脚感。优质材质打造经典款型，即刻上脚，型潮街头。
其他细节
- 可拆卸“J”字形坠饰，让你的造型玩出花样
- 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 旧蓝/橡皮浅褐/帆白/白色
- 款式： HQ2004-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。