 
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋 - 山峰白/柔粉/帆白/神秘焰火色

Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

24% 折让

Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋作为特别版 AJ1，凭实力焕新登场。 这款经典人气运动鞋采用柔滑皮革制成，融入精致设计细节，增添时尚格调。


  • 显示颜色： 山峰白/柔粉/帆白/神秘焰火色
  • 款式： IB8156-133

Air Jordan 1 Low SE

24% 折让

Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋作为特别版 AJ1，凭实力焕新登场。 这款经典人气运动鞋采用柔滑皮革制成，融入精致设计细节，增添时尚格调。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 两副鞋带
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 山峰白/柔粉/帆白/神秘焰火色
  • 款式： IB8156-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。