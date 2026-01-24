Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
11% 折让
Air Jordan 1 运动鞋数十年来一直是备受青睐的鞋款。这款户外风格的 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋采用斑点中底，为经典造型注入一抹亮点。
- 显示颜色： 谜团石灰/淡象牙白/麻黄/燕麦色
- 款式： IB7011-001
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 谜团石灰/淡象牙白/麻黄/燕麦色
- 款式： IB7011-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
