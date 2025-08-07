Air Jordan 1 Low SE
女子运动鞋
Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋作为特别版 AJ1，凭实力焕新登场。 这款经典人气运动鞋采用柔滑皮革制成，融入精致设计细节，增添时尚格调。
- 显示颜色： 山峰白/柔粉/帆白/神秘焰火色
- 款式： IB8156-133
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 两副鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
