Air Jordan 1 Low SE 新年系列
大童运动鞋
10% 折让
经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low SE 新年系列大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。经典细节和特别配色致敬马年，共庆农历新年。
- 显示颜色： 浅巧克力色/帆白/深队红/帆白
- 款式： IR7600-211
其他细节
- 皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
