Air Jordan 1 Low SE

¥899

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋简约有型，舒适百搭！鞋款采用利落皮革匠心打造，后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。皮革耐克勾标志为这款经典人气单品增添点睛之笔。

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