Air Jordan 1 Low SE
男子复古运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上特别版 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，彰显非凡型格。 优质皮革鞋面，沿袭 Jordan 经典风范，彰显奢华格调。
- 显示颜色： 椰奶色/棉布白/团队金/黑
- 款式： HQ3437-101
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
