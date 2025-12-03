Air Jordan 1 Low SE
男子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋巧糅精巧结构与传统风格， 定能不负期待。 蓝色撞色设计，为该特别款注入满满活力；金色刺绣细节塑就出众外观。 即刻上脚，致敬迈克尔·乔丹的传奇开端。
- 显示颜色： 白色/帆白/星星蓝/深藏青
- 款式： IH0648-141
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出色耐穿性与结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 加垫低帮鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
